Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Per vedere la replica di Amici 25, è possibile consultare le programmazioni di Canale 5 e le piattaforme di streaming ufficiali mediateca Mediaset. Le repliche vengono generalmente trasmesse in differita sui canali televisivi e sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, offrendo agli spettatori la possibilità di rivedere le puntate in modo semplice e immediato.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l'entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell'arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l'appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l'ultima puntata in replica in TV e streaming.

