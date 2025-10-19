Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming
Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 19 Ottobre. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Altre letture consigliate
ELEZIONI 2025 / IL COLLOQUIO | Il sindaco di Rende replica a distanza a Incarnato: «Io mi sono impegnato, basta vedere i numeri del centrosinistra nella mia città». Il nodo Policlinico Vai su Facebook
Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof - Oggi domenica 19 settembre 2025 su Canale 5 va in onda il quarto appuntamento del talent show di Maria De Filippi: ospiti, classifiche e spoiler, torna Irama ... Riporta libero.it
Emanuel Lo sfida Tommaso ad Amici 25: “Traballante e con poca personalità”/ La replica spiazza i compagni - Emanuel Lo critica Tommaso ad Amici 25 dopo l'esibizione di domenica: la replica dell'allievo della Celentano spiazza i suoi compagni ... Lo riporta ilsussidiario.net
Due ex allievi di Amici sono venuti alle mani ma non ce l’hanno mai fatto vedere - Due ex allievi di Amici hanno avuto una brutta lite con minacce di morte ma la scena non ce l'hanno mai fatta vedere ... Scrive ilvicolodellenews.it