Col coltello vicino a casa dell’ex | arrestato 30 enne

Venerdì sera, gli agenti delle Volanti sono intervenuti a Madonna dell’Albero a seguito di una segnalazione di violenza domestica. Durante l’intervento, è stato notato un uomo di 30 anni con un coltello vicino all’abitazione dell’ex partner. L’arresto è avvenuto sul posto, in un contesto che avrebbe potuto degenerare. L’intervento ha permesso di evitare escalation e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Venerdì sera, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nella frazione di Madonna dell'Albero per un episodio di violenza domestica i cui sviluppi avrebbero potuto creare seri problemi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo di origine bulgara di 30 anni, a breve distanza dell'abitazione della compagna, stava minacciando la donna con un coltellino determinando i questo modo una situazione di immediato pericolo. Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di fermare l'uomo e di mettere in sicurezza la vittima, evitando conseguenze più gravi.

