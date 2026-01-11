Ecco la classifica marcatori aggiornata della Serie A 2025-2026. Dopo la stagione 2023-2024, in cui Mateo Retegui ha concluso in prima posizione con 25 gol, questa graduatoria riflette le performance attuali dei goleador del campionato. Un aggiornamento costante per seguire da vicino chi si distingue in questa edizione.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

Leggi anche: Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

Leggi anche: Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Classifica marcatori 2025/2026 Serie A aggiornata: chi ha segnato più goal; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 19ª giornata; Marcatori Serie A – Martinez ha staccato tutti.

Classifica Marcatori Serie A 2025/2026 - Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro Martinez (17^ giornata, 27-28 dicembre 2025) - Classifica marcatori Serie A: il capocannoniere è sempre Lautaro Martinez con Pulisic in seconda posizione entrando nella 17^ giornata. ilsussidiario.net