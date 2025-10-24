Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

classifica marcatori serie a 2025 2026 i goleador del campionato

© Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

Scopri altri approfondimenti

classifica marcatori serie 2025Classifica marcatori Serie A/ Capocannonieri Pulisic e Orsolini, poi bagarre! (7^ giornata, 18 ottobre 2025) - Classifica marcatori Serie A: si entra nella settima giornata con Christian Pulisic e Riccardo Orsolini capocannonieri con 4 gol a testa. Da ilsussidiario.net

classifica marcatori serie 2025Probabili formazioni Serie A della 8^ giornata: ultime news dai campi - La speranza è che il trend si possa invertire visto che molti fantallenatori sono “delusi” da una serie di top player. Come scrive sport.sky.it

Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 7ª giornata - Quattro partite hanno aperto la settimana giornata di Serie A, al rientro dalla seconda sosta per le nazionali. Segnala sportparma.com

Cerca Video su questo argomento: Classifica Marcatori Serie 2025