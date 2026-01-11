Cisint | Chiederò a Fedriga di mediare con Fincantieri Serracchiani | Lo prende in giro

Recentemente, Fincantieri ha adottato due nuovi protocolli nel rispetto delle normative: uno per ridurre il ricorso al subappalto e un altro per prevenire infiltrazioni criminali, in collaborazione con la Guardia di Finanza. Questi accordi rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e tutela dell’azienda. La mediazione di Fedriga, richiesta da Cisint, e le critiche di Serracchiani evidenziano comunque le tensioni politiche attorno a queste iniziative.

parole dure di Anna Cisint sui centri islamici: “blocchiamoli, è diventato pericoloso” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.