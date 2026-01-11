Cisint | Chiederò a Fedriga di mediare con Fincantieri Serracchiani | Lo prende in giro
Recentemente, Fincantieri ha adottato due nuovi protocolli nel rispetto delle normative: uno per ridurre il ricorso al subappalto e un altro per prevenire infiltrazioni criminali, in collaborazione con la Guardia di Finanza. Questi accordi rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e tutela dell’azienda. La mediazione di Fedriga, richiesta da Cisint, e le critiche di Serracchiani evidenziano comunque le tensioni politiche attorno a queste iniziative.
“Certamente un passo positivo” i due nuovi protocolli di Fincantieri per la riduzione del ricorso al subappalto (di dicembre) e con la guardia di finanza per proteggere l'azienda dalle infiltrazioni criminali (partito il 9 gennaio). Ma Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone ed. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
