Caso Fincantieri appello di Fedriga alla responsabilità | Azienda è grande player internazionale
“Faccio un appello alla responsabilità: penso sia sbagliato portare sull'agone politico Fincantieri, un player internazionale e un campione italiano. Stiamo lavorando da anni assieme e penso che in questi anni abbia dimostrato grande senso di responsabilità facendo dei passi in avanti importanti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa cooperazione si aggiunge a una rete crescente di partnership già avviate da Fincantieri con istituzioni saudite di eccellenza - facebook.com Vai su Facebook
Caso Cucchi, Corte Appello su depistaggi: "Carabinieri hanno fornito versione di comodo" - Non fu un errore né un equivoco, ma una scelta precisa: si depistò per interesse personale, per difendere la carriera o per ottenere piccoli vantaggi. tg24.sky.it scrive
Caso Cucchi, i giudici d’Appello sui depistaggi: «L'intento dei carabinieri non era trovare la ‘mela marcia’ ma una realtà di comodo» - Nuove e dure parole della Corte d’Appello di Roma sul caso Stefano Cucchi, il geometra romano morto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Sandro Pertini, una settimana dopo l’arresto per droga. leggo.it scrive