Caso Fincantieri appello di Fedriga alla responsabilità | Azienda è grande player internazionale

“Faccio un appello alla responsabilità: penso sia sbagliato portare sull'agone politico Fincantieri, un player internazionale e un campione italiano. Stiamo lavorando da anni assieme e penso che in questi anni abbia dimostrato grande senso di responsabilità facendo dei passi in avanti importanti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it