Circolo Forestieri Un’offerta per il ristorante

Il Circolo Forestieri si prepara a riaprire il suo ristorante, dopo un periodo di chiusura. Recenti trattative tra una nuova società e la gestione precedente, che ha deciso di cessare l’attività entro il 31 dicembre 2025, indicano un possibile ritorno alla normalità. L’immobile, di proprietà del Comune di Bagni di Lucca, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e gli ospiti della zona.

Prossima riapertura del ristorante Circolo dei Forestieri? L’interrogativo è d’obbligo anche se sembra che ci sia già stato un primo approccio di accordo tra una nuova società e la precedente gestione, che ha deciso la chiusura del locale al 31 dicembre del 2025 e con l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, proprietaria dello storico immobile. Si sussurra di un imprenditore locale della ristorazione che avrebbe avanzato un tangibile interesse per rilevare il ristorante a capo di una società comprendente anche finanziatori italo-americani, originari della cittadina termale. Notizie comunque frammentarie, che ancora non sono state ufficialmente confermate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

