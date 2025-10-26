Francesco Forestieri l’ultimo erede della dinastia Mento-Sciuni | due secoli di zampogne nel cuore di Messina

Messinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tradizione lunga sei generazioni e che continua a vivere nel cuore di Messina da oltre duecento anni. La vita e la storia di Francesco Forestieri, ultimo discendente della celebre dinastia Mento-Sciuni, è sempre stata legata a doppio filo a quella della zampogna. La sua famiglia è una delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Francesco Forestieri L8217ultimo Erede