Francesco Forestieri l’ultimo erede della dinastia Mento-Sciuni | due secoli di zampogne nel cuore di Messina
Una tradizione lunga sei generazioni e che continua a vivere nel cuore di Messina da oltre duecento anni. La vita e la storia di Francesco Forestieri, ultimo discendente della celebre dinastia Mento-Sciuni, è sempre stata legata a doppio filo a quella della zampogna. La sua famiglia è una delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Francesco Forestieri, l’ultimo erede della dinastia Mento-Sciuni: due secoli di zampogne nel cuore di Messina ift.tt/Oa1cKuI - X Vai su X
! A disposizione: Lupo G. Forestieri F. Munì G. Petruzzella R. Tirrito P. Infantino F. Licata L. Petruzzella J. Reina A. #cmoneagles - facebook.com Vai su Facebook