Chi era Mario il padre di Valeria Marini e marito di Gianna Orrù

Mario Marini è stato il padre di Valeria Marini e marito di Gianna Orrù. Scomparso nel 2014 all’età di 82 anni, la sua morte ha rappresentato un momento importante per la famiglia. La sua figura è ricordata con rispetto e affetto, anche in relazione alla storia personale e professionale della figlia. La sua vita ha lasciato un segno nel percorso familiare e nelle vicende che hanno coinvolto i suoi cari.

Mario Marini era il padre di Valeria Marini e marito di Gianna Orrù, scomparso nel 2014 all’età di 82 anni, poco tempo dopo la fine del matrimonio della figlia con Giovanni Cottone. Chi era il padre di Valeria Marini. Oggi vedremo la showgirl e la madre ospiti a Domenica In, in diretta su Raiuno a partire dalle 14. Mario Marini viveva a Vignanello nella provincia di Viterbo. L’uomo si era sposato con Gianna Orrù: dalla loro unione erano arrivati Claudio, Fabio e Valeria. Il padre aveva instaurato un rapporto profondissimo con la figlia che aveva soprannominato Lolly. I genitori si erano separati quando la Marini aveva sette anni ed ha sentito l’assenza del genitore nel corso della sua infanzia, come ha rivelato in diverse interviste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gianna Orrù, chi era marito Mario Marini, padre di Valeria Marini/ “E’ il nostro angelo e ci manca da morire” - Valeria Marini non dimentica il padre Mario Marini, a cui è sempre stata legata come del resto mamma Gianna Orrù: "E' il nostro angelo e ci manca da morire" Valeria Marini si commuove quando ripensa a ... ilsussidiario.net

Gianna Orrù, chi era il marito Mario Marini/ L’affettuoso nomignolo affibbiato alla figlia Valeria Marini… - Ecco chi era il padre di Valeria Marini e marito di Gianna Orrà: si chiamava Mario Marini, alla figlia Valeria affibbiò un tenerissimo nomignolo... ilsussidiario.net

