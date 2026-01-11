Chi è Nico Acampora il napoletano eletto milanese dell' anno

Nico Acampora, originario di Napoli e residente a Monza, è stato riconosciuto come Milano dell’anno, un titolo assegnato per il suo contributo e impegno nella comunità locale. La notizia è stata diffusa da MonzaToday, sottolineando il suo ruolo di collegamento tra le diverse realtà culturali e sociali delle due città. Un riconoscimento che evidenzia la capacità di integrare le proprie radici con l’ambiente milanese.

Nico Acampora, napoletano di nascita e brianzolo di adozione è stato nominato milanese dell'anno. A darne notizia e MonzaToday. Acampora è il fondatore di PizzAut, la catena di pizzerie in cui lavorano ragazzi e ragazze con spettro autistico. Lui stesso è padre di un giovane con questa patologia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nico Acampora, fondatore di PizzAut è stato eletto Milanese dell'anno, ma lui ironizza: "Sono nato a Napoli e vivo in Brianza, sono Napolobrianzomilanese". Le motivazioni della elezione sono però molto serie. Nico Acampora è il vincitore del premio Il Milane - facebook.com facebook