In Brianza nutre l' inclusione | Nico Acampora eletto milanese dell' anno

Da monzatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Acampora, nato a Napoli e residente in Brianza, è stato riconosciuto come

Napoletano di nascita e brianzolo di adozione: Nico Acampora, il fondatore di PizzAut la cui prima sede è nata a Cassina de' Pecchi (Mi) è stato eletto milanese dell'anno. Il titolo di milanese dell'anno gli è stato attribuito da Mi-Tomorrow con la seguente motivazione: "Con il suo.

