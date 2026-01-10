In Brianza nutre l' inclusione | Nico Acampora eletto milanese dell' anno
Nico Acampora, nato a Napoli e residente in Brianza, è stato riconosciuto come
Napoletano di nascita e brianzolo di adozione: Nico Acampora, il fondatore di PizzAut la cui prima sede è nata a Cassina de' Pecchi (Mi) è stato eletto milanese dell’anno.Il premioIl titolo di milanese dell’anno gli è stato attribuito da Mi-Tomorrow con la seguente motivazione: “Con il suo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Ligabue a Campovolo, le pizze del concerto sfornate dai ragazzi speciali di Pizzaut: "Straordinario messaggio di inclusione tra 100mila persone" - Essere stati scelti “rappresenta per noi un onore pazzesco – dice entusiasta Nico Acampora – per i nostri ragazzi Aut certo, ma soprattutto per il messaggio straordinario di inclusione da parte del ... ilgiorno.it
Il Giubileo dell’inclusione. PizzAut sbarca a Roma nel ricordo di Francesco - È il Giubileo dell’inclusione di PizzAut, trasferta a Roma per la brigata di Nico Acampora, in ricordo di ... ilgiorno.it
