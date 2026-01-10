In Brianza nutre l' inclusione | Nico Acampora eletto milanese dell' anno

Nico Acampora, nato a Napoli e residente in Brianza, è stato riconosciuto come

Napoletano di nascita e brianzolo di adozione: Nico Acampora, il fondatore di PizzAut la cui prima sede è nata a Cassina de' Pecchi (Mi) è stato eletto milanese dell’anno.Il premioIl titolo di milanese dell’anno gli è stato attribuito da Mi-Tomorrow con la seguente motivazione: “Con il suo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

