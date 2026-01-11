Chi è Gard nome d’arte di Gabriele ad Amici 25 | le canzoni e la storia del cantante

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gard, nome d'arte di Gabriele, giovane cantante ligure di 18 anni, partecipa ad Amici 25 nella categoria canto, nella squadra di Anna Pettinelli. Con la sua musica, si sta facendo conoscere nel panorama italiano, portando avanti una storia fatta di passione e dedizione. In questa introduzione, scoprirai chi è Gard, le sue canzoni e il percorso artistico che lo ha portato fin qui.

