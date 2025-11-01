Amici Gabriele Gard | Ecco Chi E’ Il Cantante!

Gard emoziona il pubblico di Amici 25 con il racconto toccante del suo passato da vittima di bullismo. Una storia che commuove e ispira. Dietro al sorriso timido e agli occhi profondi di Gard si nasconde una storia che colpisce dritta al cuore. Gabriele Gard, giovane cantautore genovese di soli 18 anni, è uno dei volti più autentici e toccanti di Amici 25. È entrato nella scuola più seguita della TV sotto l'ala di Anna Pettinelli, portando con sé una voce intensa, un'anima delicata e una valigia piena di esperienze dolorose. Ma è stato durante un momento di confronto in casetta, con l'ex vincitrice Giulia Stabile ospite per parlare di bullismo, che Gard ha mostrato il lato più crudo e reale di sé.

