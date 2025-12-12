Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino sono una coppia? Il retroscena | Non stanno insieme lei l’ha detto a chi le vuole bene | VIDEO

Sul fronte del gossip si rincorrono voci su Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino, ma recenti dichiarazioni smentiscono una loro presunta relazione. La stessa attrice ha infatti chiarito di non essere fidanzata con il ballerino, spiegando la situazione a chi le vuole bene. Ecco i dettagli e il video che svelano la verità.

Impazza il gossip su Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino, i quali, però, non sarebbero una coppia come vorrebbero alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. Ad affermarlo è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “No, non stiamo insieme. Smentiscono, questa storia non c’è” ha dichiarato il giornalista in un video pubblicato sui social. L’attrice, che non ha smentito i rumors, avrebbe preferito dire la verità alle persone a lei più vicine: “A dirlo è la stessa Rocio a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale”. Tuttavia, il direttore di Novella 2000 lancia una suggestione: “Ricordo che in passato lei aveva anche smentito che, tra lei e Raoul Bova, fosse finita. Tpi.it

