Carolina Kostner incontra i giovani atleti a Fanano Sono soprattutto le sconfitte che aiutano a crescere
Carolina Kostner incontra i giovani atleti a Fanano, sottolineando l'importanza delle sconfitte nel percorso di crescita. Campionessa di livello internazionale e figura di riferimento nel pattinaggio artistico, Kostner condivide la sua esperienza e i valori fondamentali dello sport, offrendo un esempio di impegno e perseveranza. Un’occasione per i giovani di ascoltare una delle più grandi atlete italiane e riflettere sul significato della tenacia nel raggiungimento degli obiettivi.
Campionessa sui pattini, campionessa fuori dalla pista: Carolina Kostner conferma di essere stata non solo una grandissima atleta, la più grande del pattinaggio artistico italiano, ma anche una straordinaria testimonial di quelli che sono i valori dello sport. Il giorno dopo la sua. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Carolina Kostner: «Accettarmi per come sono mi ha cambiato la vita. Alla me bambina direi di non nascondere le proprie fragilità»
Carolina Kostner incontra gli atleti della Polisportiva.
