Carolina Kostner | Accettarmi per come sono mi ha cambiato la vita Alla me bambina direi di non nascondere le proprie fragilità

In vista dei Giochi di Milano Cortina, l’iconica pattinatrice si racconta a 360 gradi: «Sogno uno spettacolo in cui ringraziare chi mi ha supportato nel corso della carriera. Momenti difficili? Il tempo ricuce». E il 6 marzo sarà protagonista di una delle 26 esperienze organizzate da Airbnb insieme a leggende olimpiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

