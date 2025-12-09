Carolina Kostner | Accettarmi per come sono mi ha cambiato la vita Alla me bambina direi di non nascondere le proprie fragilità
In vista dei Giochi di Milano Cortina, l’iconica pattinatrice si racconta a 360 gradi: «Sogno uno spettacolo in cui ringraziare chi mi ha supportato nel corso della carriera. Momenti difficili? Il tempo ricuce». E il 6 marzo sarà protagonista di una delle 26 esperienze organizzate da Airbnb insieme a leggende olimpiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Lara Naki Gutmann: “Italia competitiva nella gara a squadre. Ispirata da Carolina Kostner, il mio click è stato mentale”
Corsi gratuiti di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Salotto con gli insegnanti della scuola di Carolina Kostner
Campionessa sempre… collega per un giorno! Carolina Kostner visita a sorpresa la sede di Suzuki Italia #suzuki #suzukifamily - facebook.com Vai su Facebook
Carolina Kostner: «Sono nata con una displasia accentuata all'anca. Alex Schwazer? Non sarà mai facile parlarne. Ora voglio un figlio» - Ripubblichiamo l'intervista di Gaia Piccardi a Carolina Kostner, pubblicata nel febbraio 2023. Segnala corriere.it
