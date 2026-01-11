Carnesecchi carica l’Atalanta | Tornati ad alto livello siamo consapevoli di essere forti

Carnesecchi sottolinea il ritorno dell’Atalanta ai livelli di successo degli anni passati, evidenziando il miglioramento della squadra sia in Italia che in Europa. La squadra bergamasca si sente più forte e consapevole delle proprie capacità, dimostrando di aver ritrovato la propria identità e competitività. Un segnale positivo per il prosieguo della stagione e per il percorso di crescita del club.

Bergamo, 11 gennaio 2026 – “Siamo tornati quelli degli anni scorsi, Questa Atalanta è tornata ad alti livelli e lo abbiamo visto anche in Europa”. Marco Carnesecch i, il portiere paratutto nerazzurro, con la porta ancora inviolata in questo 2026, con appena un gol preso nelle ultime cinque giornate (da Lautaro dell’Inter) esalta la Dea, settima in classifica con 31 punti, lanciata da cinque vittorie nelle ultime sei giornate, guarda in alto: alle posizioni europee e anche alla corsa Champions. Tre punti di ritardo dal sesto posto del Como, a 34, con il derby con i lariani da giocare tra tre settimane al Sinigaglia, Otto punti dal quarto posto della Roma di Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carnesecchi carica l’Atalanta: “Tornati ad alto livello, siamo consapevoli di essere forti” Leggi anche: Chivu carica i suoi in vista dell’Atalanta: «Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie» Leggi anche: Carica Passeri: "Siamo più forti di prima" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato, Palladino punta su Carnesecchi tra i pali, affidando a Scalvini, Djimsiti e Ahanor il compito di guidare la linea difensiva. A centrocampo ci sono De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Bernasconi sc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.