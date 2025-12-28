Chivu carica i suoi in vista dell’Atalanta | Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie
Chivu invita la squadra a superare le difficoltà e le ingiustizie, sottolineando l’importanza di impegnarsi al massimo per affrontare la partita contro l’Atalanta. Secondo l’allenatore, è necessario uscire dalla comfort zone e dimostrare maggiore determinazione per ottenere un risultato positivo. La sfida si presenta come un’occasione per rafforzare l’approccio e confermare la crescita della squadra in vista delle prossime gare.
Inter News 24 Chivu avverte i suoi sulla partita contro Palladino: «Serve qualcosa in più, dobbiamo uscire dalla comfort zone per vincere». L’ultima sconfitta dell’Inter contro l’Atalanta risale all’11 novembre 2018, un pesante 4-1 al tempo in cui il centravanti nerazzurro era ancora Mauro Icardi. Da allora, i precedenti raccontano tutt’altra storia: otto vittorie consecutive per l’Inter e un dominio netto negli scontri diretti più recenti, con dodici gol segnati e nessuno subito nelle ultime quattro gare di campionato. Numeri che, sulla carta, renderebbero l’Atalanta l’avversario ideale per cancellare la delusione della Supercoppa. 🔗 Leggi su Internews24.com
