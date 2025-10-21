Patrignani | Rendiamo più sostenibili i costi della cultura a Cesena
"Cesena capitale della cultura? Servono detrazioni fiscali per le spese culturali". Confcommercio Cesena interviene su un aspetto che si correla alla candidatura di Cesena a Capitale della Cultura insieme a Forlì, riflettendo sui costi della cultura a carico delle famiglie, che devono essere sostenuti con politiche incentivanti. "La cultura non è un bene accessorio – afferma il presidente Augusto Patrignani –: è una necessità sociale, educativa ed economica. Sosteniamo con convinzione nel territorio la proposta di introdurre una detrazione fiscale per spese culturali delle famiglie, avanzata da Impresa Cultura Italia–Confcommercio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
