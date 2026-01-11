Can Yaman sui social racconta la sua versione dei fatti sul presunto arresto e rilascio | Se fosse stato minimamente vero non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo

Can Yaman ha condiviso sui social la sua versione dei fatti riguardo al presunto arresto a Istanbul, sottolineando che, se fosse stato realmente accaduto, non sarebbe stato rilasciato così rapidamente e avrebbe avuto difficoltà a tornare in Italia il giorno seguente. L’attore, noto per il ruolo di Sandokan, ha pubblicato una foto che lo ritrae per le strade di Roma, cercando di chiarire la situazione e di offrire la sua prospettiva ai fan.

L'attore che ha interpretato Sandokan ha postato sui social una foto in cui è per le strade di Roma il giorno dopo la notizia del suo presunto arresto a Istanbul. © Vanityfair.it - Can Yaman sui social racconta la sua versione dei fatti sul presunto arresto e rilascio: «Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo»

