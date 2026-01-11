Durante il calciomercato, si perde l’opportunità di acquisire un centrocampista che sembrava vicino alla Juventus. La trattativa si è conclusa con il trasferimento del giocatore alla Lazio, allontanando così le possibilità di rafforzare il reparto mediano bianconero. Restano da monitorare eventuali alternative e aggiornamenti sulla rosa di Juventus per la stagione in corso.

. Si lavora per la fumata bianca finale. La Lazio accelera sul mercato e mette nel mirino uno dei talenti più cristallini del panorama europeo: Alex Toth. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club biancoceleste sarebbe ormai a un passo dal chiudere l’operazione per il centrocampista classe 2005 a cui secondo alcune fonti si era avvicinata anche la Juventus. I dettagli dell’accordo. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha condotto una trattativa serrata, riuscendo a trovare l’intesa con l’entourage del calciatore ungherese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, sfuma un possibile obiettivo: quel centrocampista è a un passo dalla Lazio

