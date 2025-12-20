calciomercato juve il centrocampista richiesto dalla lazio di sarri ecco di chi si tratta e cosa sta accadendo

Calciomercato Juve, la dirigenza biancoceleste studia le mosse per gennaio 2026. Nel mirino c’è anche Miretti della Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo. In attesa di capire quale sarà il verdetto della nuova commissione, la Lazio lavora per definire gli obiettivi di mercato per la sessione invernale del 2026. Sul fronte centrocampo, le strategie del club biancoceleste appaiono ormai tracciate: l’arrivo di una mezzala di alto profilo, come Lazar Samardzic dell’Atalanta, appare complicato a causa delle elevate richieste economiche dei bergamaschi. Allo stesso modo, risulta al momento poco realistico un affondo per Loftus-Cheek, ai margini del progetto Milan ma dai costi proibitivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

