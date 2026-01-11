Calcio risultati serie A | Parma scatto salvezza

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, il Parma si avvicina alla salvezza grazie alla vittoria contro il Lecce. La classifica mostra diverse gare in corso e risultati aggiornati, evidenziando la situazione attuale delle squadre. La stagione prosegue con partite importanti in programma, tra cui Fiorentina-Milan e Verona-Lazio, che potrebbero influenzare ulteriormente la posizione in classifica delle squadre coinvolte.

Roma, 11 gen. (askanews) – Questo il riepilogo dei risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Parma 1-2 Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0, Lecce-Parma 1-2, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese. Classifica: Inter 42, Milan, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari 19, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina, Verona, Pisa 13. Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

