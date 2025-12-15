Un nuovo gol nella vita | Fabio Galante diventa papà a 52 anni e si commuove l’annuncio sui social

Fabio Galante, ex difensore e noto volto del calcio, ha annunciato con grande emozione sui social di essere diventato papà a 52 anni, proprio nel giorno del suo compleanno. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i suoi fans, che hanno condiviso la gioia del momento attraverso il video pubblicato dall’ex calciatore.

Fabio Galante diventa papà a 52 anni. L'ex difensore lo ha annunciato sui social nel giorno del suo compleanno, il 20 novembre, condividendo un video in cui appare visibilmente emozionato. Nelle stesse ore, la compagna Francesca Falomo ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie che mostrano il pancione, confermando la gravidanza. Nel video diffuso online, Galante riceve un regalo e legge ad alta voce la dedica che accompagna il pacchetto. Le parole lo colgono di sorpresa e lo commuovono: "Per Fabio, tantissimi auguri di buon compleanno. Un nuovo gol nella vita: diventare papà. E allora che questo sia solo l'inizio di una nuova splendida avventura ".