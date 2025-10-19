Seconda Categoria Riflettori puntati sul big match in programma all’Arcinaso ore 15,30 Il Serricciolo sfida la Villafranchese Scoglio San Vitale per il Monzone

La quinta giornata del campionato di Seconda Categoria si annuncia una grande domenica. Su tutte le partite spicca il derby tra il lanciato Serricciolo, attuale capofila del torneo e la Villafranchese che al momento sta annaspando sui fondali della classifica. In buona sostanza quella che l’Arcinaso, a partire dalle 15,30, si appresta a mandare in onda è una partita che vale per l’alta classifica ma anche per chi come la Villafranchese è alla ricerca di punti per tirarsi fuori da una situazione che nei caldi mesi ferragostani nessuno aveva pronosticato.di testa-coda con la formazione di Bambini tecnico dei gialloblù e la squadra diretta dal nocchiero Giacopinelli impegnate a reperire forze per raggiungere il massimo del risultato e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

