Buon compleanno Matteo Renzi Massimo Lopez Valter Vecellio…

Oggi, 11 gennaio, ricordiamo il compleanno di diverse personalità italiane, tra cui Matteo Renzi, Massimo Lopez e Valter Vecellio, insieme a figure di spicco come Franco Balmamion, Daniela Donno e Giuseppe Molinari. È una giornata che celebra il nascere di professionisti e artisti in vari settori, dalla politica alla cultura, dallo sport allo spettacolo, evidenziando il contributo di ciascuno alla società italiana.

Buon compleanno Matteo Renzi, Massimo Lopez, Umberto La Rocca, Franco Balmamion, Lucio Mujesan, Giacomo Crosa, Gabriele Galateri di Genola, Valter Vecellio, Settimio Nizzi, Luciano Fontana, Daniela Donno, Renato Cestiè, Antonio Giuliani, Alessandro Deidda, Claudio Licciardello, Andrea Bertolacci, Filippo Corio, Alberto Almici, Valerio Verre, Giorgia Tudisco, Teofil Milenkovic. Oggi 11 gennaio compiono gli anni: Umberto La Rocca, giornalista; Andrea Bruno, architetto; Bruno Spaggiari, pilota moto; Piero Betello, ex calciatore; Giovanni Silvestro Coco, politico, magistrato; Giuseppe Molinari, arcivescovo; Alba Cardilli, doppiatrice; Paolo Guerrini, funzionario, politico; Franco Balmamion, ex ciclista; Lucio Mujesan, ex calciatore, allenatore; Daniela Piegai, giornalista; Umberto Strucchi, ex calciatore; Giuseppe Schirò di Maggio, scrittore, poeta; Francesco Vairano, attore, doppiatore, dialoghista; Roberto de Paoli, ex calciatore; Lina Bolzoni, saggista, accademica.

