Buon compleanno Gloria Guida, Massimo Fini, Suso, Enzo Foglianese, Quirino Principe, Ted Turner, Calvin Klein, Paolo Bolognesi, Michele Nicoletti, Giuliano Poletti, Mary Elizabeth Mastrantonio, Gianni Pittella, Meg Ryan, Jody Foster, Concita de Gregorio, Laurent Blanc, Povia, Cristian Iannuzzi, Alessandro Borghese, Erasmo Palazzotto, Andrea de Marchi, Daniele Sandri, Floriana Bertone. Oggi 19 novembre compiono gli anni: Giorgio Celiberti, pittore; Enzo Foglianese, giornalista; Giuseppe Lo Curzio, politico; Elio Catola, ex atleta; Bruno Coppi, fisico; Quirino Principe, musicologo, critico; Maria Luisa Uggetti, fumettista; Valerio Mignone, politico; Ted Turner, imprenditore; Saverio di Bella, politico; Calvin Klein, stilista; Marcello Baraghini, editore; Agostino Paravicini Bagliani, storico; Paolo Bolognesi, politico, scrittore; Massimo Fini, giornalista, scrittore; Fulvio Francesconi, ex calciatore; Giulio Marra, critico letterario; Mario Ciaccia, politico, magistrato, scrittore; Giuliano Poletti, dirigente d’azienda, politico; Silvana Arbia, giurista; Carlo Ciccioli, politico; Fulvio Dodich, imprenditore; Edoardo Milesi, architetto, editore; Marilda Donà, attrice; Gloria Guida, attrice; Michele Nicoletti, politico, filosofo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gloria Guida, Massimo Fini, Suso, Jody Foster

