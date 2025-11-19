Il Maestro Sinner si riposa giocando a golf ma sul green Alcaraz è più forte di me

Il campione altoatesino è tornato al Royal Park I Roveri con Edoardo Molinari. Qualche giorno di riposo prima di ricominciare la preparazione per il 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Maestro Sinner si riposa giocando a golf, "ma sul green Alcaraz è più forte di me"

