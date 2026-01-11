Bosco di Rogoredo di marco m5s | ottenuti trecentomila euro per garantire presidio socio sanitario

Il consigliere Nicola Di Marco del M5S Lombardia ha annunciato l’ottenimento di 300.000 euro per il ripristino dei presidi sociosanitari nelle vicinanze della stazione di Rogoredo, a Milano. Questa somma mira a rafforzare i servizi sociali e sanitari nel quartiere, migliorando l’assistenza ai residenti e garantendo un presidio stabile e accessibile.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Ho ottenuto lo stanziamento di trecentomila euro, da destinare al ripristino dei presidi sociosanitari nei pressi della stazione di Rogoredo. Sono purtroppo note le criticità dell'area a causa della vicinanza con quello che è stato ribattezzato il.

