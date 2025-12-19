Asl | chiuso per lavori il distretto socio-sanitario di San Marco
L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che, a causa di lavori di manutenzione urgenti e non più procrastinabili, a partire da lunedì prossimo 22 dicembre 2025 e fino alla fine di gennaio 2026, la sede del distretto di San Marco, in via Pardi, resterà chiusa. In questo periodo di tempo, i.
Asl: chiuso per lavori il distretto socio-sanitario di San Marco.
