Segnalazioni fiscali ai minimi | Abruzzo fanalino di coda tra Comuni beneficiari

In Abruzzo, la partecipazione dei Comuni alle segnalazioni fiscali ai minimi rimane contenuta, con un solo Comune che ottiene risorse nel 2024. I proventi sono in calo e il contributo del territorio al recupero dell’evasione fiscale è marginale rispetto al quadro nazionale, evidenziando una dinamica ancora limitata nella regione.

L'Aquila - Collaborazione al recupero dell'evasione fiscale: in Abruzzo solo un Comune ottiene risorse nel 2024, proventi in calo e peso marginale nel quadro nazionale La collaborazione dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale continua a produrre effetti limitati in Abruzzo. Nel 2024 i proventi riconosciuti agli enti locali abruzzesi ammontano complessivamente a 1.338 euro, in calo dell'11 per cento rispetto all'anno precedente, quando erano stati pari a 1.501 euro. A beneficiare delle risorse è stato un solo Comune, contro i due enti che avevano ottenuto contributi nel 2023. Un dato che conferma la marginalità del territorio regionale nel sistema delle cosiddette "segnalazioni qualificate", lo strumento attraverso il quale i Comuni possono collaborare con l'Agenzia delle Entrate per individuare situazioni di evasione fiscale.

