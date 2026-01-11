bonea per il sesto anno zero debiti verso i fornitori comunali

Il Comune di Bonea si conferma tra le amministrazioni più affidabili nella gestione finanziaria, mantenendo un saldo positivo verso i fornitori comunali. Per il sesto anno consecutivo, Bonea registra pagamenti medi in 13 giorni, con un anticipo di 9 giorni rispetto alle scadenze previste. Questa attenzione alla puntualità contribuisce a rafforzare la fiducia nei rapporti economici e sottolinea l’efficienza dell’ente pubblico.

