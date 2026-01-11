Berti punge Conte e incorona Chivu | Zielinski con i calzettoni alla mia maniera Cristian è un genio ad Antonio dico questa cosa
Berti, ex calciatore e icona dell’Inter, commenta la partita tra i nerazzurri di Chivu e il Napoli di Conte. Nel suo intervento, ha sottolineato alcune scelte tecniche, tra cui le interpretazioni di Zielinski e Cristian Chivu. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sull’andamento della sfida e sui protagonisti in campo, rivelando la sua opinione senza enfasi e in modo equilibrato.
Inter News 24 Berti, indimenticata leggenda dell’Inter, ha analizzato la sfida di questa sera tra i nerazzurri di Chivu e il Napoli di Conte: le dichiarazioni. A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, l’indimenticato Nicola Berti ha acceso il clima dalle colonne de La Gazzetta dello Sport. Con la solita ironia pungente e l’inconfondibile spirito interista, l’ex centrocampista ha analizzato i temi del big match, lanciando una frecciata diretta ad Antonio Conte e una profezia su uno dei protagonisti più attesi della serata: Piotr Zielinski. La profezia su Zielinski e l’elogio a Chivu. Secondo Berti, il polacco sarà l’uomo copertina della sfida contro il suo passato. 🔗 Leggi su Internews24.com
