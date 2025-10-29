Costacurta punge Conte | La sua una comunicazione fine a se stessa è lui a creare l’episodio con Lautaro Chivu ha ragione quando dice quella cosa
Inter News 24 L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, commenta così quanto successo in Napoli Inter tra Conte, Lautaro e Marotta. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex difensore Billy Costacurta ha commentato la battaglia dialettica scoppiata tra l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nel post-partita del big match del Maradona. Secondo Costacurta, la comunicazione di Conte è stata prevedibile e fine a se stessa, così come la reazione di Marotta. Nulla di nuovo sotto il sole, insomma. La vera, piacevole novità, secondo l’ex rossonero, è rappresentata dal tecnico della Beneamata, Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
