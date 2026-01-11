Dopo la sconfitta contro la Carrarese, il Bari si trova ad affrontare cambiamenti potenziali nella guida tecnica, con Vivarini e Magalini in discussione. La sfida di Carrara ha evidenziato le criticità della squadra, aprendo una riflessione sulla strategia futura. Si fa strada anche l’ipotesi Longo come possibile nuovo allenatore, in un momento di incertezza per il club pugliese.

Il ko in trasferta contro la Carrarese rischia di aprire una crepa profonda in casa Bari, con possibili conseguenze immediate sul piano tecnico e societario. Le ore successive alla partita sono state infatti caratterizzate da un clima di forte tensione, alimentato anche dalle dichiarazioni di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Bari, ore calde dopo il ko di Carrara: Vivarini e Magalini a rischio, spunta l’ipotesi Longo

Leggi anche: Da Olzer a Vivarini, pioggia di squalifiche dopo Bari-Pescara

Bari, ore calde dopo il ko di Carrara: Vivarini e Magalini a rischio, spunta l'ipotesi Longo; Cavi sui binari sulla Bari-Foggia, circolazione tornata regolare dopo 18 ore. Il racconto: «Un colpo violento sul finestrino»; Incidente ferroviario a Foggia, il colpo violentissimo e 5 ore bloccati sul treno: Si è sfiorata la tragedia; Foggia:Treno colpisce cavi elettrici paura a bordo e cinque ore bloccati in campagna.

Bari, 39enne muore in pronto soccorso dopo un dolore al torace: si indaga per omicidio colposo. Ecco la ricostruzione del Policlinico - La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una 39enne barese, deceduta nel pronto soccorso del Policlinico di Bari la sera del 7 dicembre. lagazzettadelmezzogiorno.it

Eleonora morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari: “Aveva dolori al torace ma per i medici era gastrite” - “Ha vomitato più volte, il dolore al petto non passava ma ci hanno rassicurato e le hanno dato un maalox” ha raccontato la sorella di Eleonora Dragone, la 39enne morta dopo 7 ore in pronto soccorso a ... fanpage.it

Eleonora Dragone, chi era la 39enne morta a Bari dopo 7 ore in pronto soccorso. Il cordoglio sui social: «Giustizia» - Non si spegne il dolore per la morte di Eleonora Dragone, la donna affetta dalla sindrome di Turner e morta al Policlinico di Bari, dopo 7 ore in pronto soccorso. lagazzettadelmezzogiorno.it

