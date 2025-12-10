Da Olzer a Vivarini pioggia di squalifiche dopo Bari-Pescara

Dopo il match tra Bari e Pescara, si registrano numerose squalifiche per gli protagonisti biancorossi. L'arbitro Marcenaro ha espulso quattro giocatori del Bari, suscitando reazioni tra i tifosi e segnando un episodio di grande impatto nel campionato.

Una pioggia di squalifiche si è abbattuta sul Bari. Al termine della partita con il Pescara, infatti, l'arbitro Marcenaro di Genova ha espulso ben 4 esponenti biancorossi mentre le squadre, tra i fischi del San Nicola, rientravano negli spogliatoi. Sul fronte pescarese sanzionato solo Giacomo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Decisioni Giudice Sportivo dopo 15^ giornata #SerieB 3 giornate a Charlys ( #Reggiana) 1 a Meroni ( #Bari), Olzer ( #Pescara), Parodi ( #Virtus #Entella), Fusi ( #Padova) e Cassata ( #Spezia) 1 turno anche ai tecnici Vivarini del #Bari e Foti della #sampdoria Vai su X

GORGONE STUPISCE ANCORA, DELFINO A TRAZIONE OFFENSIVA #BariPescara le #FormazioniUfficiali Dentro in un colpo solo Olzer, Tsadjout e Di Nardo con Dagasso in mediana. nel Bari nessuna sorpresa da Vivarini. BARI (3-4-2-1) Cerofolini, Meroni, Vai su Facebook