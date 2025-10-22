Inter avvio di stagione quasi da record | Chivu batte Mourinho e Inzaghi solo Spalletti meglio di lui

8 successi e 2 sconfitte su 10 partite disputate: dopo un breve – e fisiologico – periodo di ambientamento, Cristian Chivu si è preso l’Inter portando la squadra nerazzurra a viaggiare ad altissima velocità. Tanto che battendo il Napoli sabato sera (stadio Maradona, inizio ore 18) potrebbe volare in testa alla classifica in solitaria, qualora il Milan non riuscisse a vincere contro il Pisa (San Siro, venerdì ore 20:45). Sull’ottimo ruolino del tecnico ex Parma si sono soffermati i colleghi di Sportmediaset, i quali riferiscono che quello del rumeno è un avvio di stagione quasi da record. L’Inter di Chivu comincia a volare: solo Spalletti meglio dell’ex difensore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, avvio di stagione quasi da record: Chivu batte Mourinho e Inzaghi, solo Spalletti meglio di lui

