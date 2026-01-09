Amici 25 riparte con la quattordicesima puntata | anticipazioni e ospiti dell’11 gennaio 2026
Amici 25 torna con la quattordicesima puntata, registrata oggi e in programma su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14. In questa fase, si approfondiscono le performance dei concorrenti e si anticipano gli ospiti della settimana. L’appuntamento rappresenta un momento importante nella progressione del programma, offrendo agli appassionati uno sguardo sulle nuove sfide e sui protagonisti di questa stagione.
Il nuovo anno di Amici 25 prende il via con la quattordicesima puntata, registrata nel pomeriggio di oggi e in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 alle 14. La trasmissione torna a catturare l’attenzione dei fan con sfide avvincenti e ospiti musicali di grande richiamo. Amici 25, anticipazioni 14a puntata. I primi nomi confermati per il 2026, come anticipa Amici News, comprendono l’ex allievo Nicolò Filippucci, eliminato lo scorso anno in semifinale al Serale e ora tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, e Mara Sattei, che parteciperà al Festival nella sezione dei Big. La loro presenza promette momenti di spettacolo e performance dal vivo che arricchiranno ulteriormente la puntata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, gli ospiti
Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti
Amici 25, anticipazioni quattordicesima puntata: torna Nicolò Filippucci; Amici 25 anticipazioni quattordicesima puntata | torna Nicolò Filippucci; Mediaset, torna Maria De Filippi e cambia il palinsesto: cosa succede con Uomini e Donne e Amici nel daytime; Amici 25: quando torna il pomeridiano dopo la pausa natalizia nel 2026.
Amici 25 riparte: anticipazioni sulla quattordicesima puntata - Tutte le anticipazioni di Amici 25: ospiti musicali Nicolò Filippucci e Mara Sattei, doppia eliminazione e nuove sfide di canto e ballo nella puntata dell’11 gennaio 2026. quilink.it
Amici 25, anticipazioni quattordicesima puntata: torna Nicolò Filippucci - Amici 25: le anticipazioni della quattordicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026. davidemaggio.it
Amici 25, spoiler del 14° speciale: Maria Rosaria a rischio sostituzione, Nicolò ospite - Nella registrazione dell'8 gennaio ci sono state due eliminazioni e il ritorno dell'ex allievo di Nicolò Filippucci in studio ... it.blastingnews.com
Vota il tuo borgo e restaura altri tesori! Riparte il nostro contest online per il Mio Dono Cari amici, l’anno scorso grazie al sostegno di tutti voi la nostra Fondazione è arrivata terza in Italia per numero di preferenze al contest on line “Il Mio Dono” di Unicredit, ca - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.