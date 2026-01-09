Amici 25 torna con la quattordicesima puntata, registrata oggi e in programma su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14. In questa fase, si approfondiscono le performance dei concorrenti e si anticipano gli ospiti della settimana. L’appuntamento rappresenta un momento importante nella progressione del programma, offrendo agli appassionati uno sguardo sulle nuove sfide e sui protagonisti di questa stagione.

Il nuovo anno di Amici 25 prende il via con la quattordicesima puntata, registrata nel pomeriggio di oggi e in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 alle 14. La trasmissione torna a catturare l’attenzione dei fan con sfide avvincenti e ospiti musicali di grande richiamo. Amici 25, anticipazioni 14a puntata. I primi nomi confermati per il 2026, come anticipa Amici News, comprendono l’ex allievo Nicolò Filippucci, eliminato lo scorso anno in semifinale al Serale e ora tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, e Mara Sattei, che parteciperà al Festival nella sezione dei Big. La loro presenza promette momenti di spettacolo e performance dal vivo che arricchiranno ulteriormente la puntata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici 25 riparte con la quattordicesima puntata: anticipazioni e ospiti dell’11 gennaio 2026

Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, gli ospiti

Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amici 25, anticipazioni quattordicesima puntata: torna Nicolò Filippucci; Amici 25 anticipazioni quattordicesima puntata | torna Nicolò Filippucci; Mediaset, torna Maria De Filippi e cambia il palinsesto: cosa succede con Uomini e Donne e Amici nel daytime; Amici 25: quando torna il pomeridiano dopo la pausa natalizia nel 2026.

Amici 25 riparte: anticipazioni sulla quattordicesima puntata - Tutte le anticipazioni di Amici 25: ospiti musicali Nicolò Filippucci e Mara Sattei, doppia eliminazione e nuove sfide di canto e ballo nella puntata dell’11 gennaio 2026. quilink.it