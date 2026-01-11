Andrea Sempio a Verissimo | Ho incontrato Stasi solo una volta c'è chi vuole festeggiare una mia condanna

Andrea Sempio, ospite a Verissimo, ha commentato il suo rapporto con Stasi e la propria vita privata. Ha affermato di aver incontrato Stasi solo una volta e ha commentato che alcuni desiderano celebrare una sua condanna. Inoltre, Sempio ha condiviso il suo desiderio di mostrare il nipotino ai familiari, sottolineando che, sebbene sia stato positivo non aver costruito una famiglia negli ultimi anni, ora spera in un cambiamento.

Andrea Sempio in una intervista a Verissimo precisa: "Mi piacerebbe far vedere un nipotino ai miei, è stato un bene però non essermi costruito una famiglia negli ultimi anni. Se no ora si sarebbero trovati in mezzo anche loro". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

