Meteo ondata di maltempo e freddo sull' Italia | nevicate a 800 metri Le previsioni

In arrivo un'ondata di freddo e maltempo. Nelle prossime ore in molte regioni si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia, vento e temperature rigide. A causa di un vortice ciclonico diretto verso il centro dello Stivale, venti freddi di Bora e Grecale porteranno instabilità, con possibili nevicate intorno agli 800-900 metri di quota su Triveneto, Romagna ed Emilia orientale. Precipitazioni invece su Marche, Umbria, Toscana meridionale, Lazio e basso Tirreno, e nel pomeriggio anche in Basilicata a Puglia. Ecco le previsioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia: nevicate a 800 metri. Le previsioni

Altre letture consigliate

Sicilia, ondata freddo da 26 novembre: temperature 14-16° coste, freddo intenso zone interne. Neve sotto 1.500 metri Etna Nebrodi Madonie da giovedì. Piogge Catania Messina, venti Maestrale, mari agitati. ? #meteo - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo #Sardegna #21novembre - Un'ondata di maltempo approda sull'Isola. Piogge insistenti ovunque. Venti moderati e mari in prevalenza molto mossi. Temperature medie comprese tra 13 e 16°C. Vai su X

Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia: nevicate a 800 metri. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia: nevicate a 800 metri. Come scrive tg24.sky.it

Allerta meteo oggi, 26 novembre 2025/ Le regioni interessate e le previsioni: freddo, neve e pioggia - Allerta meteo oggi, 26 novembre 2025: prosegue l'ondata di freddo sulla nostra penisola, con freddo, neve e pioggia, ecco i dettagli ... Segnala ilsussidiario.net

Meteo: freddo e maltempo ancora sull’Italia, in arrivo nuove piogge e nevicate - Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con neve a basse quote e piogge intense lungo tutto lo stivale. Scrive meteo.it