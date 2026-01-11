Amici 25 le pagelle di domenica 11 gennaio | Gard 6,5 è il nuovo pupillo la furia di Flavia 4 eliminata
Ecco le pagelle di Amici 25 di domenica 11 gennaio. In questa puntata, Gard ottiene un 6,5 e si afferma come nuovo pupillo, mentre Flavia, con un 4, viene eliminata dopo una sfida intensa. La quattordicesima puntata del pomeridiano ha mostrato momenti di tensione e cambiamenti nel percorso degli allievi, confermando l’attenzione del pubblico verso questa fase del talent.
Domenica 11 gennaio 2026 è andata in onda la quattordicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Gard (6,5) è il nuovo pupillo del pubblico, eliminata Flavia (4), che mantiene le promesse di un addio burrascoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
