Amici 25 le pagelle di domenica 11 gennaio | Gard 6,5 è il nuovo pupillo la furia di Flavia 4 eliminata

Ecco le pagelle di Amici 25 di domenica 11 gennaio. In questa puntata, Gard ottiene un 6,5 e si afferma come nuovo pupillo, mentre Flavia, con un 4, viene eliminata dopo una sfida intensa. La quattordicesima puntata del pomeridiano ha mostrato momenti di tensione e cambiamenti nel percorso degli allievi, confermando l’attenzione del pubblico verso questa fase del talent.

