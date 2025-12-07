Amici 25 le pagelle di domenica 7 dicembre | il graffio di Lorenzo 7,5 in sfida Flavia 5 e Plasma 5,5
Domenica 7 dicembre è andata in onda l'undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Fa quasi sorridere la maestria di Lorenzo (7,5) con cui invade il palco con "La donna del mio amico". Non convincono ancora Flavia (5) e Plasma (5,5), che vanno in sfida. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
