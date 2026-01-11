Amici 25 eliminata Anna | dopo la sfida entra Kiara | Video Witty Tv

Nella prima puntata di Amici 25, Anna è stata eliminata dopo la sfida contro Kiara. La ballerina, appartenente al team di Veronica Peparini, ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Questo episodio segna l’inizio di una nuova stagione, caratterizzata da sfide e cambiamenti all’interno del talent.

Nella prima puntata del nuovo anno di Amici 25 è stata eliminata Anna. La ballerina di Veronica Peparini ha perso la sfida contro Kiara e ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Kiara è piaciuta subito a tutti i professori, ma Emanuel Lo si è lanciato a chiederle immediatamente di far parte della sua squadra. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

