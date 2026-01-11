Altra giornata di inutili ricerche | non si trova la 22enne

Oggi, 11 gennaio, si conclude senza esito la ricerca di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa. Nonostante l’impegno e le risorse impiegate, non sono stati riscontrati aggiornamenti significativi. La comunità e le autorità continuano a sperare in un esito positivo, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e invitando chi abbia informazioni utili a collaborare.

C'erano tante aspettative per la giornata odierna, 11 gennaio, ma nonostante uno sforzo organizzativo enorme, con più mezzi e uomini al lavoro, la studentessa di 22 anni, Annabella Martinelli, non è stata ancora ritrovata. Tutta la zona dei Colli, con un occhio particolare alle colline sopra.

