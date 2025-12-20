due notti di ricerche la barca rovesciata andrea rossi non si trova

«È stata un'onda. Una forte risacca d'acqua che ha travolto la barca, ribaltandola». L'attesa di notizie è insostenibile per la famiglia, ma l'ipotesi su quello che può essere accaduto al padre, Andrea Rossi di 57 anni, disperso in laguna da mercoledì sera, per suo figlio Michael è abbastanza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

