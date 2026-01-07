Allegri chiaro | Leao deve fare gol Dal mercato non mi aspetto niente

In conferenza a Milanello, Massimiliano Allegri ha commentato la situazione dell’attacco del Milan, sottolineando che Leao deve contribuire con i gol. Il tecnico ha anche espresso un certo scetticismo riguardo alle possibili novità dal mercato, mettendo in chiaro le priorità tra prestazioni in campo e rinforzi esterni. Un intervento diretto che evidenzia l’importanza di migliorare l’efficacia offensiva della squadra.

Messaggio diretto, senza filtri. In conferenza a Milanello Massimiliano Allegri entra nel merito dell’attacco rossonero e fissa le priorità, tra campo e mercato. Su Rafael Leão, il tecnico è netto: “Leao deve pensare a fare gol, le punte vengono valutate su questo. Deve fare gol. A Cagliari ha segnato anche se non stava benissimo: questo fastidio se lo porta dietro. Può solo crescere, perché nella prima parte di stagione tra polpaccio e adduttore ha saltato molte partite.” Aggiornamento anche su Christopher Nkunku: “Così come Nkunku, che domani non sarà a disposizione. Speriamo di averlo per Firenze: la botta alla caviglia dà fastidio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

