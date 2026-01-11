Albero di Natale dato alle fiamme Denunciato un gruppetto di minori

Un gruppo di minori è stato denunciato dopo aver dato alle fiamme un albero di Natale in piazza San Lorenzo. Il video che mostrava l’episodio è diventato rapidamente virale, suscitando numerosi commenti di condanna e disapprovazione. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e garantire il rispetto degli spazi pubblici.

Il video che riprendeva i tre ragazzini mentre davano alle fiamme l’albero di Natale in piazza San Lorenzo era diventato, in poche ore virale, con migliaia di visualizzazioni e altrettanti commenti di condanna e indignazione. In meno di dieci giorni, la Polizia locale, guidata dal comandante Antonio Festa, è riuscita a individuare i tre giovanissimi, tutti minorenni, responsabili del pericoloso atto, filmato da altri ragazzini che hanno poi messo il video online. Non sono state solo le riprese a consentire agli agenti di risalire all’identità dei giovani, tutti residenti a Trezzano. Le immagini, infatti, riprendevano solo in parte i volti dei vandali: prima di commettere il fattaccio infatti, si erano coperti il viso alzando i cappucci delle felpe sopra la testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Albero di Natale dato alle fiamme. Denunciato un gruppetto di minori Leggi anche: Ieri in Campania: albero di Natale in fiamme, 6 persone intossicate nel Sannio Leggi anche: Portone dato alle fiamme in piazza Cavour, scoperto e punito il piromane La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vandali nella notte di Capodanno nei nostri Comuni: Albero di Natale a fuoco a Trezzano, devastazioni e danni a Buccinasco, a Corsico e a Rozzano; Albero di Natale dato alle fiamme. Denunciato un gruppetto di minori; Albero di Natale incendiato a Capodanno: scattano le denunce; Albero di Natale incendiato a Capodanno: scattano le denunce. Albero di Natale incendiato a Capodanno: scattano le denunce - Per i giovani identificati è scattata una denuncia per incendio doloso ... milanotoday.it

