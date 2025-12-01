Ieri in Campania | albero di Natale in fiamme 6 persone intossicate nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 30 novembre 2025. Avellino – Gianluca Festa, ex sindaco del capoluogo irpino e candidato alle ultime elezioni regionali nella lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti, commenta il risultato ottenuto e guarda già alle prossime scadenze amministrative. (LEGGI QUI) Benevento – Mattinata di domenica movimentata per i residenti di un palazzo in via Girolamo Vitelli al Rione Libertà. Sei persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo sprigionato da un incendio sviluppato in un appartamento al primo piano dell’edificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

