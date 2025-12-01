Ieri in Campania | albero di Natale in fiamme 6 persone intossicate nel Sannio

Anteprima24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 30 novembre 2025. Avellino – Gianluca  Festa, ex sindaco del capoluogo irpino e candidato alle ultime elezioni regionali nella lista  Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti, commenta il risultato ottenuto e guarda già alle prossime scadenze amministrative. (LEGGI QUI) Benevento – Mattinata di domenica movimentata per i residenti di un palazzo in via Girolamo Vitelli al Rione Libertà. Sei persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo sprigionato da un incendio sviluppato in un appartamento al primo piano dell’edificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania albero di natale in fiamme 6 persone intossicate nel sannio

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: albero di Natale in fiamme, 6 persone intossicate nel Sannio

News recenti che potrebbero piacerti

ieri campania albero natalePer Papa Leone un albero di Natale di 27 metri innalzato a piazza San Pietro - Con l'ausilio di una gru, in piazza San Pietro è stato innalzato questa mattina l'albero di Natale. Scrive iltempo.it

ieri campania albero nataleSi accende il Natale: l’albero e le luminarie - In piazza da ieri si respira l’atmosfera di festa per la gioia dei più piccoli. Riporta msn.com

ieri campania albero nataleUn po' di Campania nel Natale del Vaticano: a San Pietro il presepe di Nocera - Ad affiancare il famoso albero di Natale innalzato questa mattina, 27 novembre, in Piazza San ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Albero Natale