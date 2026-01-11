Aggressioni alla stazione Nigeriano esagitato si scaglia contro i viaggiatori

Un giovane di 26 anni di nazionalità nigeriana ha aggredito quattro persone alla stazione ferroviaria di Cesena, nelle prime ore del mattino. L’episodio si è verificato prima dell’alba, nei pressi dei binari, coinvolgendo viaggiatori in attesa del treno. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni e sulle circostanze dell’accaduto.

E' un nigeriano di 26 anni il giovane che per due mattine prima ancora dell'alba alla stazione ferroviaria di Cesena ha aggredito quattro persone che erano in attesa di salire sul treno, vicini ai binari. Venerdì mattina ha aggredito senza alcun motivo prima ancora del sorgere del sole una persona che fortunatamente non ha riportato lesioni, non è ricorsa alle cure mediche e non ha sporto denucia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato che hanno riportato immediatamente la calma. Il secondo episodio è accaduto ieri mattina alle 5 del mattino. Lo stesso giovane nigeriano, sempre alla stazione ferroviaria e sempre vicino ai binari, ha aggredito tre persone senza alcun motivo apparente.

